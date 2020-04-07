Количество вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 222 человек

За сутки выписаны еще 16 человек

За последние сутки из московских больниц выписаны еще 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших от коронавируса в столице увеличилось до 222.

Ранее стало известно, что в России за сутки подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах. Зафиксировано 11 летальных исходов, общее число умерших достигло 58. Больше всего новых случаев заражения в Москве — 697. Таким образом, с начала распространения вируса в Москве заболел 5181 человек. 31 скончался.

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