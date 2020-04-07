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Только в 4 регионах России нет коронавируса

11:16
  • вторник
  • 07 апреля 2020

81 субъект страны поражен COVID-19

Только в четырех российских регионах нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным на 7 апреля, это Ненецкий автономный округ, Тува, Республика Алтай, и Чукотка, сообщили в оперативном штабе. Во всех остальных субъектах есть зарегистрированные случаи COVID-19.

Всего в стране 7497 заболевших коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве (5181), Подмосковье (454) и Санкт-Петербурге (295).

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