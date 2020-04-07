Только в 4 регионах России нет коронавируса

81 субъект страны поражен COVID-19
Только в четырех российских регионах нет подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.
По данным на 7 апреля, это Ненецкий автономный округ, Тува, Республика Алтай, и Чукотка, сообщили в оперативном штабе. Во всех остальных субъектах есть зарегистрированные случаи COVID-19.
Всего в стране 7497 заболевших коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве (5181), Подмосковье (454) и Санкт-Петербурге (295).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"