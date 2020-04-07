ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье коронавирусом заболели два младенца

11:31
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Плюс 67 новых случаев заражения в области

Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 454.

За сутки COVID-19 выявили у 67 человек: 25 из них в возрасте от 39 до 64 лет, 23 человека – от 22 до 39, 16 человек – от 65 до 88 лет.

Кроме того, коронавирусом заболели трое детей, в том числе двое младенцев, сообщили в Мособлштабе.

По данным на утро 7 апреля, известно, что от COVID-19 скончались 11 человек, выздоровели 50.

Всего в стране 7497 заболевших коронавирусом, 494 выздоровели, 58 скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Младенцы
Младенцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.