В Подмосковье коронавирусом заболели два младенца

Плюс 67 новых случаев заражения в области

Число заболевших коронавирусом в Московской области достигло 454.

За сутки COVID-19 выявили у 67 человек: 25 из них в возрасте от 39 до 64 лет, 23 человека – от 22 до 39, 16 человек – от 65 до 88 лет.

Кроме того, коронавирусом заболели трое детей, в том числе двое младенцев, сообщили в Мособлштабе.

По данным на утро 7 апреля, известно, что от COVID-19 скончались 11 человек, выздоровели 50.

Всего в стране 7497 заболевших коронавирусом, 494 выздоровели, 58 скончались.

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