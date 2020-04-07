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Среди новых заболевших коронавирусом в Москве детей только 4%

11:42
  • вторник
  • 07 апреля 2020

За сутки подтверждено почти 700 новых случаев

В Москве за минувшие сутки подтверждено 697 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в столичном оперативном штабе, больше половины заболевших — люди младше 45 лет.

"47,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% - от 46 до 65 лет и еще 14,5% - старше 65 лет, причем больше 5% из них - старше 80 лет", - сообщили в штабе.

Кроме того, среди новых заболевших 4% — это дети.

Ранее стало известно, что в России за сутки подтверждено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах. Зафиксировано 11 летальных исходов, общее число умерших достигло 58.

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