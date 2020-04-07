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В Москве семерых больных COVID-19 оштрафовали за нарушение карантина

11:36
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Дальше они лечиться будут в больнице

В Москве оштрафовали семь человек с подтвержденным коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции. Об этом сообщили в Объединении административно-технических инспекций города.

Количество вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 222 человек
Количество зараженных COVID-19 в Москве превысило 5 тысяч человек

Случаи нарушения карантина были зафиксированы 6 апреля. Находившиеся на домашнем лечении инфицированные покинули свои дома. Факт нарушения был установлен с помощью средств видеофиксации. В тот же день все нарушители были доставлены в обсерваторы, где продолжат лечение.

"Зная о своем диагнозе, они нарушили карантин и подвергли риску здоровье окружающих", - подчеркнули в Объединении.

Там напомнили, что горожане, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, могут лечиться дома. Пациенты дают специальное согласие на строгий карантин вплоть до самого выздоровления.

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