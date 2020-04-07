Физик Мишик Казарян умер в Коммунарке вслед за женой

Супруги попали в больницу в середине марта

72-летний физик Мишик Казарян умер от двусторонней пневмонии в медицинском центре "Новомосковский" в Коммунарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.

Как сообщает mk.ru, последние дни Казарян находился на искусственной вентиляции легких.

26 марта скончалась супруга физика - врач-гинеколог Арпик Асратян. Супругов отправили в Коммунарку в середине марта. У Асратян обнаружили коронавирус. Был ли инфицирован Казарян, не уточняется.

В 1980 году Мишик Казарян получил Государственную премию СССР за создание импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. Ученый работал в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН.

По последним данным, 1,3 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 74 тысяч скончались.

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