Рудковская раскрыла многомиллионные доходы своего семилетнего сына

В месяц Гном Гномыч зарабатывает миллион рублей

Продюсер Яна Рудковская рассказала, сколько ее семилетний сын Александр зарабатывает. Цифрами она поделилась в прямом эфире в инстаграме Тины Канделаки.

По словам Рудковской, в год Гном Гномыч, как любя называют сына родители, зарабатывает 12 миллионов рублей. И это без учета рекламы в инстаграме. Сейчас у мальчика есть четыре спонсора. Все контракты оформлены на саму Рудковскую, поскольку сын еще несовершеннолетний.

Из этих средств оплачиваются услуги няни и персонального водителя мальчика. Сам Саша знает о своих доходах и периодически спрашивает у родителей, сколько ему достанется.

"Он говорит: "А мне сколько останется, когда я буду большой?" Я говорю: "На что ты копишь?" Отвечает: "На квартиру", - рассказала Рудковская. Ее слова приводит РИА Новости.

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