Умерла 32-летняя чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

Она выступала на двух Олимпиадах

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла после продолжительной болезни. В июне ей исполнилось бы 33 года.

Во Всероссийской федерации плавания рассказали ТАСС, что спортсменка тяжело болела.

Ксения Верещагина начала выступать под руководством заслуженного тренера России Натальи Козловой. Она участвовала в двух Олимпиадах - в Афинах (2004 год) и в Пекине (2008 год). В 2006 году она завоевала "золото" на чемпионате России на дистанции 200 метров.

Как пишут "Известия", последний раз Верещагина обновляла страницу в Instagram в октябре прошлого года.

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