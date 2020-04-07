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Умерла 32-летняя чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина

12:37
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Она выступала на двух Олимпиадах

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла после продолжительной болезни. В июне ей исполнилось бы 33 года. 
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Во Всероссийской федерации плавания рассказали ТАСС, что спортсменка тяжело болела. 

Ксения Верещагина начала выступать под руководством заслуженного тренера России Натальи Козловой. Она участвовала в двух Олимпиадах - в Афинах (2004 год) и в Пекине (2008 год). В 2006 году она завоевала "золото" на чемпионате России на дистанции 200 метров. 

Как пишут "Известия", последний раз Верещагина обновляла страницу в Instagram в октябре прошлого года. 

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