У Зеленского признали невозможность искоренить русский язык на Украине

Во фракции "Слуга народа" разгорелся ожесточенный спор об украинизации

Украинские СМИ опубликовали переписку депутатов Верховной Рады от партии "Слега народа", в которой нардепы горячо спорят о судьбе русского языка на Украине.

Один из участников чата – депутат Евгений Шевченко – пишет, что закон о языке приведет к плохим последствиям. "Примем нормальный закон о русском и украинском языках, и ОПЗЖ (партия "Оппозиционная партия – За жизнь) не с чем будет идти на выборы", - предлагает он.

С Шевченко вступил в спор Александр Алексейчук. "У нас есть закон и он действует, а если кто-то хочет поднимать тему языка, то я бы ему не советовал, потому что это приведет как минимум к не очень хорошим последствиям в середине фракции", - заявил он.

Шевченко в ответ напомнил, что Зеленский обещал ослабить украинизацию. "Русский язык никто не сможет искоренить в Украине. Никаким законом. Пока он есть в Конституции, Украина будет цельной и неделимой. Запомните все, русский язык из Конституции можно исключить только через референдум. Ваша позиция по языковой политике противоречит президентской. Зафиксировали!" - пишет Шевченко.

Скриншоты переписки "слуг народа" из закрытого чата партии опубликовало издание "Страна.UA".

Подробнее о вступившем на Украине законе о госязыке смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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