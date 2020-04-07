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У москвичей есть шанс увидеть суперлуние в ночь на среду

12:40
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние

У москвичей будет возможность увидеть суперлуние в ночь на среду, 8 апреля.

В столице к вечеру ожидается ясная погода, она позволит увидеть это природное явление во всей красе. Суперлуние начнется в 21:20, когда луна будет в перигее (в ближайшей к Земле точке – прим. ред.). В 05:36 состоится полнолуние, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погоду пока определяет антициклон - сегодня мы будем находиться практически в его центре. <…> Я думаю, что к вечеру прояснится, и мы сможем увидеть суперлуние, во всяком случае в первой половине ночи", - отметила она.

Суперлуние — это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем.

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