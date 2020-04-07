Украине грозит дефолт: депутаты Рады саботировали принятие важного закона

Принятие "антиколомойского" закона - обязательное условие для получения кредита от МВФ

Украинские депутаты саботировали принятие законопроекта о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Его рассмотрение может затянуться на месяцы из-за внесенных поправок (всего 16 тысяч), что ставит под угрозу перечисление очередного транша помощи от Международного валютного фонда.

Принятие "антиколомойского" закона, названного так по фамилии олигарха Игоря Коломойского, которому ранее принадлежал "Приватбанк", является обязательным условием для получения кредита от МВФ в размере 5,5 миллиарда долларов.

Ранее документ прошел первое чтение в Раде, однако уже к вечеру понедельника он был завален поправками. Как пишут украинские СМИ, более половины из них внесла экс-журналистка Ольга Василевская-Смаглюк, работавшая на принадлежащем Игорю Коломойскому телеканале "1+1". Другим инициатором оказался депутат Антон Поляков.

Украинские эксперты до этого предупреждали, что отсрочка в получении международной помощи может грозить государству дефолтом.

Как пишет украинское издание "Страна.UA", есть несколько сценариев выхода из сложившейся ситуации: власти либо могут договориться в МВФ, либо принять закон без поправок, либо договориться с их авторами.

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