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Украине грозит дефолт: депутаты Рады саботировали принятие важного закона

13:03
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Принятие "антиколомойского" закона - обязательное условие для получения кредита от МВФ

Украинские депутаты саботировали принятие законопроекта о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Его рассмотрение может затянуться на месяцы из-за внесенных поправок (всего 16 тысяч), что ставит под угрозу перечисление очередного транша помощи от Международного валютного фонда.

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Принятие "антиколомойского" закона, названного так по фамилии олигарха Игоря Коломойского, которому ранее принадлежал "Приватбанк", является обязательным условием для получения кредита от МВФ в размере 5,5 миллиарда долларов.

Ранее документ прошел первое чтение в Раде, однако уже к вечеру понедельника он был завален поправками. Как пишут украинские СМИ, более половины из них внесла экс-журналистка Ольга Василевская-Смаглюк, работавшая на принадлежащем Игорю Коломойскому телеканале "1+1". Другим инициатором оказался депутат Антон Поляков.

Украинские эксперты до этого предупреждали, что отсрочка в получении международной помощи может грозить государству дефолтом.

Как пишет украинское издание "Страна.UA", есть несколько сценариев выхода из сложившейся ситуации: власти либо могут договориться в МВФ, либо принять закон без поправок, либо договориться с их авторами.

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