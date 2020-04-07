В Москве схватили продавцов поддельными тестами на коронавирус

Одну из своих жертв они обманули на 250 тысяч рублей

В Москве задержаны трое подозреваемых в торговле поддельными тестами на коронавирусную инфекцию.

Как выяснили правоохранительные органы, трое молодых людей - две 26-летние девушки и 24-летний мужчина – продавали людям прозрачные колбы с неизвестным веществом. Якобы жидкость сможет определить, болен ли человек коронавирусом или нет.

Одну из своих жертву мошенникам удалось обмануть на 25 тысяч рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

При обыске в офисе на Хорошевском шоссе были найдены и изъяты 364 колбы, 19 упаковок с ватными палочками и 19 инструкций по применению теста. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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