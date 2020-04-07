ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве схватили продавцов поддельными тестами на коронавирус

13:05
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Одну из своих жертв они обманули на 250 тысяч рублей

В Москве задержаны трое подозреваемых в торговле поддельными тестами на коронавирусную инфекцию.
Новые схемы мошенничества при самоизоляции. Как их распознать?

Как выяснили правоохранительные органы, трое молодых людей - две 26-летние девушки и 24-летний мужчина – продавали людям прозрачные колбы с неизвестным веществом. Якобы жидкость сможет определить, болен ли человек коронавирусом или нет.

Одну из своих жертву мошенникам удалось обмануть на 25 тысяч рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

При обыске в офисе на Хорошевском шоссе были найдены и изъяты 364 колбы, 19 упаковок с ватными палочками и 19 инструкций по применению теста. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тест на COVID-19
Тест на COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.