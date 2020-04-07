ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парад Победы 9 мая в Москве пройдет без ветеранов

13:09
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Судьба самого парада пока решается

Никаких решений о переносе Парады Победы на Красной площади пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Российские предприятия усилили меры по борьбе с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 1154

Окончательное решение о проведении Парада 9 мая будет принято с учетом ситуации с распространением коронавируса в России. Но каким бы ни был формат празднования, мероприятия пройдут без участия ветеранов войны.

"Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, то там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения просто, скажем так, охраны их здоровья", - заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В России до 30 апреля действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Граждане обязаны находиться дома, выходить на улицу можно в исключительных случаях. По данным на 7 апреля, число заразившихся составило почти 7,5 тысячи. Скончались 58 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин на Параде Победы в Москве
Владимир Путин на Параде Победы в Москве
Ветеранов не пригласят на Парад Победы на Красной площади
Ветеранов не пригласят на Парад Победы на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.