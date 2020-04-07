Парад Победы 9 мая в Москве пройдет без ветеранов

Судьба самого парада пока решается

Никаких решений о переносе Парады Победы на Красной площади пока не принималось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Окончательное решение о проведении Парада 9 мая будет принято с учетом ситуации с распространением коронавируса в России. Но каким бы ни был формат празднования, мероприятия пройдут без участия ветеранов войны.

"Поскольку речь идет о возрастной группе риска, то, конечно, в том, что касается 9 Мая, то какие бы ни были мероприятия, то там нецелесообразно участие наших ветеранов с точки зрения просто, скажем так, охраны их здоровья", - заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

В России до 30 апреля действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Граждане обязаны находиться дома, выходить на улицу можно в исключительных случаях. По данным на 7 апреля, число заразившихся составило почти 7,5 тысячи. Скончались 58 человек.

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