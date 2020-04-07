Путин пожелал Джонсону победить коронавирус

Оптимизм и чувство юмора помогут справиться с болезнью

Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, у которого в конце марта диагностировали коронавирус.

"Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", - говорится в телеграмме Путина.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Лондон не просил Москву о помощи российских медиков в лечении Джонсона.

О том, что 55-летний Джонсон подхватил коронавирус, стало известно 27 марта. Глава правительства самоизолировался на Даунинг-стрит и продолжил руководить работой своих подчиненных. 5 апреля по совету лечащего врача Джонсона отправили в больницу, поскольку симптомы коронавируса за 10 дней так и не ушли.

Спустя два дня состояние Джонсона резко ухудшилось. Премьер-министра поместили в отделение интенсивной терапии. На данный момент правительством Великобритании временно руководит глава МИД Доминик Рааб.

На 7 апреля, в Великобритании 52 301 заболевших коронавирусом. Скончались – 5 373 человека, выздоровели – 305.

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