В России не отменят ЕГЭ из-за коронавируса

Зачислять в вузы по конкурсу аттестатов не собираются

Единый государственный экзамен в этом году отменять не будут. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства отметил: предложение зачислять в вузы по конкурсу аттестатов вызывает большие сомнения. Согласно новому графику, первый экзамен состоится 8 июня. Подготовить школьников к тестированию поможет в том числе новая образовательная онлайн-платформа - cifra.school. Ее запустили во вторник.

"Сегодня я представляю платформу "Онлайн-образование", она уже размещена в интернете. Здесь все разбито по дидактическим единицам. Имеются выдержки из учебников, которые можно изучить и ознакомиться с содержанием с учетом федерального перечня учебников", - рассказал Кравцов (цитата по РИА Новости).

Тем временем в Госдуме считают, что в этом году следует отменить ЕГЭ для выпуска из школы из-за коронавируса. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ), с таким предложением он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, однако тот еще не дал ответа.

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