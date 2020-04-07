Мишустин анонсировал новые меры по поддержке граждан

Они охватывают широкий круг решений

Правительство России готовит новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин сказал на совещании с фракцией "Справедливой России" в Госдуме.

"Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса. Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом [РФ Владимиром Путиным]", - заявил Мишустин (цитата по ТАСС).

Председатель правительства отметил, что главная задача - помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Кабинет министров открыт к диалогу и ждёт предложений от парламентариев.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 7497. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки заболели еще 1154 человека в 43 регионах страны.

Большинство новых случаев зафиксировано в Москве. Впервые диагноз поставлен в Карачаево-Черкесии. 88 россиян за минувшие сутки выздоровели. Скончались 11 человек.

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