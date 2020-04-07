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Путин и премьер Эфиопии обсудили борьбу с коронавирусом

13:29
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Они акцентировали важность активизации усилий всего международного сообщества

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Лидеры созвонились по инициативе эфиопской стороны. Они рассмотрели актуальные вопросы развития двусторонних отношений, а также борьбу с COVID-19.

"При обсуждении ситуации вокруг распространения коронавируса с обеих сторон акцентирована важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка, по борьбе с этой инфекцией", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин не посещает мест массового пребывания людей. И его самого, и всех, с кем он встречается – тестируют на наличие коронавируса.

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