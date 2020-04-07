В Кремле объяснили рукопожатия Путина в условиях коронавируса

Накануне президент провел очную встречу с Трутневым и Козловым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин продолжает здороваться за руку, несмотря на меры предосторожности из-за коронавируса.

"Те, кто в этих встречах принимает участие, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, причем заранее. Эти люди принимают особые меры предосторожности в плане изоляции, несмотря на рабочий режим", - заявил спикер Кремля.

Сам же президент регулярно проверяется на коронавирус. Частоту проверок определяет его лечащий врач, пишет "Газета.Ru".

"Настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор", - заявил Песков.

Путин не посещает массовых мест и не встречается с большим количеством людей. Все необходимые меры предосторожности для профилактики COVID-19 в Кремле соблюдаются, заверил пресс-секретарь.

Накануне президент в очном формате провел переговоры со своим полномочным представителем в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. Путин поприветствовал собеседников рукопожатием.

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