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Тысячи волонтеров готовы прийти на помощь в период эпидемии коронавируса

14:08
  • вторник
  • 07 апреля 2020

В это непростое время важно помогать друг другу

В России запущена акция #мывместе для помощи тем, кто в условиях распространения коронавируса нуждается в поддержке или оказался в трудном положении. Тысячи волонтеров и просто неравнодушных граждан готовы прийти на помощь.

Зарегистрироваться можно на сайте мывместе2020.рф. Волонтеры смогут помочь с покупкой лекарств и продуктов, а также в решении бытовых проблем. Организации могут бесплатно предоставить определенные услуги или оборудование, а специалисты – оказать услуги по переводу или психологической помощи.

В России до 30 апреля действует режим самоизоляции. Чтобы избежать заражения коронавирусом, граждане должны находиться дома. Выходить на улицу можно только в исключительных случаях. По данным на 7 апреля, в России зафиксировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом.

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