ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы обесценившиеся из-за коронавируса профессии

14:40
  • вторник
  • 07 апреля 2020

На некоторые спрос упал в 10 раз

Специалисты составили рейтинг профессий, которые оказались не востребованы в период коронавирусной пандемии и изоляции россиян.

Это повара, уборщики, охранники, фитнес-инструкторы и официанты, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ряда рекрутинговых компаний. При этом спрос на последних в марте упал в 10 раз.

Также существенно снизилась востребованность работников гостиничного бизнеса, event-индустрии, а также офис-менеджеров, передает интернет-портал "Дни.ру".

Сократилось количество вакансий медсестер, это при том, что размер предполагаемой заработной платы вырос на 9% - до 36,1 тысячи по стране и до 42,3 тысячи рублей в московском регионе.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования заявили, что после окончания пандемии с трудностями при поиске работы могут столкнуться экскурсоводы, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, переводчики, учителя и репетиторы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Повар
Повар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.