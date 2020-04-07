Названы обесценившиеся из-за коронавируса профессии

На некоторые спрос упал в 10 раз

Специалисты составили рейтинг профессий, которые оказались не востребованы в период коронавирусной пандемии и изоляции россиян.

Это повара, уборщики, охранники, фитнес-инструкторы и официанты, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ряда рекрутинговых компаний. При этом спрос на последних в марте упал в 10 раз.

Также существенно снизилась востребованность работников гостиничного бизнеса, event-индустрии, а также офис-менеджеров, передает интернет-портал "Дни.ру".

Сократилось количество вакансий медсестер, это при том, что размер предполагаемой заработной платы вырос на 9% - до 36,1 тысячи по стране и до 42,3 тысячи рублей в московском регионе.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования заявили, что после окончания пандемии с трудностями при поиске работы могут столкнуться экскурсоводы, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, переводчики, учителя и репетиторы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"