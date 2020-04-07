Коронавируса нет: представитель Бабкиной уточнил диагноз артистки

Певица в стабильном состоянии

У российской певицы Надежды Бабкиной дигностирована пневмония, никакого коронавируса у нее нет.

На данный момент состояние 70-летней артистки стабильное, есть положительная динамика, рассказал РИА Новости представитель Бабкиной. Она проходит лечение в стационаре.

"Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония... Коронавирус не обнаружен! Давайте вместе пожелаем ей здоровья и скорейшего выздоровления!", - заявил пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор.

Бабкину забрали в больницу 1 апреля после жалоб на плохое самочувствие. У артистки взяли анализ на коронавирус. Telegram-канал Mash сообщал, что результат оказался положительным, однако позднее представители артистки опровергли его.

Накануне СМИ сообщили, что Бабкину погрузили в медикаментозный сон для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фильм-концерт "Бабий бунт Надежды Бабкиной"

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