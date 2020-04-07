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Вернувшийся из больницы без усов Николаев попал на видео

15:20
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Артист выглядит помолодевшим

Юлия Проскурякова опубликовала в сториз Instagram видео с Игорем Николаевым, который вернулся домой из больницы. Вылечившийся от пневмонии композитор провел в Коммунарке около двух недель. 
Сделано заявление о здоровье больного коронавирусом Лещенко

На коротком видео можно увидеть, как Игорь Николаев идет по дорожке на территории загородного дома. Композитора обнимает четырехлетняя дочка Вероника, которая, видимо, очень соскучилась по папе. 

Судя по всему, Николаев боится заболеть, поэтому руки он спрятал в карманы куртки, а на голову натянул капюшон. Интересно, что народный артист России вернулся домой без усов. "К нам приехал, к нам приехал… папа Игорь, дорогой!" - подписала видео Проскурякова, поставив влюбленное эмодзи. 

Как пишет kp.ru, 60-летний Николаев выглядит помолодевшим. То ли он похудел за время пребывания больницы, то ли ему хорошо без усов. 

30 марта стало известно, что у Игоря Николаева не обнаружили COVID-19. Он поблагодарил врачей, друзей и всех неравнодушных людей за добрые слова и поддержку. 

Напомним, когда Николаев попал в больницу, появились слухи, что он мог заразиться коронавирусом от Льва Лещенко. Артисты встречались на одной вечеринке после возвращение певца из США.

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