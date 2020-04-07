Меган Маркл и принц Гарри рассказали, почему назвали сына Арчи

Супруги поделились личной историей

Меган Маркл и принц Гарри рассказали, почему назвали своего сына именем Арчи. Ранее пара никогда не высказывалась на эту тему.

После того, как супруги официально сложили с себя полномочия членов британской королевской семьи, им пришлось отказаться от инстаграма @sussexroyal и сайта sussexroyal.com. Свою благотворительную деятельность они решили продолжать уже под другим названием – Archewell. Что стоит за этим названием, супруги рассказали изданию The Telegraph.

"Еще до названия SussexRoyal нам пришло на ум Arche - греческое слово, означающее "источник действия". Мы решили вложить этот смысл в основу нашей будущей благотворительной организации, и оно также стало вдохновением при выборе имени для нашего сына", - говорится в совместном заявлении Меган Макрл и принца Гарри.

Ранее стало известно, что по соглашению с королевой Гарри и Меган должны вернуть британской казне все деньги за ремонт резиденции, в которой они жили после свадьбы и куда будут приезжать во время визита в Великобританию - это почти 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Говорят, на столь жесткие меры Елизавета II пошла из-за того, что супруги заявили о своем решении выйти из королевской семьи, даже не посоветовавшись с высокопоставленными родственниками.

Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года. Сын принца Гарри и Меган Маркл занимает седьмое место в очереди на престол после своего деда, дяди и его троих детей, а также отца.

Подробнее о "королевском разводе" и его последствиях смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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