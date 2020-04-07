ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меган Маркл и принц Гарри рассказали, почему назвали сына Арчи

15:23
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Супруги поделились личной историей

Меган Маркл и принц Гарри рассказали, почему назвали своего сына именем Арчи. Ранее пара никогда не высказывалась на эту тему.

Принц Гарри и Меган Маркл дали зарок не порочить королевскую семью
Принц Гарри и Меган Маркл выступили с прощальным словом
Принц Гарри и Меган Маркл ответили на выпад Трампа по поводу денег на охрану

После того, как супруги официально сложили с себя полномочия членов британской королевской семьи, им пришлось отказаться от инстаграма @sussexroyal и сайта sussexroyal.com. Свою благотворительную деятельность они решили продолжать уже под другим названием – Archewell. Что стоит за этим названием, супруги рассказали изданию The Telegraph.

"Еще до названия SussexRoyal нам пришло на ум Arche - греческое слово, означающее "источник действия". Мы решили вложить этот смысл в основу нашей будущей благотворительной организации, и оно также стало вдохновением при выборе имени для нашего сына", - говорится в совместном заявлении Меган Макрл и принца Гарри.

Ранее стало известно, что по соглашению с королевой Гарри и Меган должны вернуть британской казне все деньги за ремонт резиденции, в которой они жили после свадьбы и куда будут приезжать во время визита в Великобританию - это почти 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Говорят, на столь жесткие меры Елизавета II пошла из-за того, что супруги заявили о своем решении выйти из королевской семьи, даже не посоветовавшись с высокопоставленными родственниками.

Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года. Сын принца Гарри и Меган Маркл занимает седьмое место в очереди на престол после своего деда, дяди и его троих детей, а также отца. 

Подробнее о "королевском разводе" и его последствиях смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Меган Маркл и принц Гарри c сыном
Меган Маркл и принц Гарри c сыном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.