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Бастрыкин поручил разобраться с продавцами защитных масок через соцсети

15:24
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Предлагается товар сомнительного качества по завышенной цене

Главное следственное управление СКР по Москве организует проверку многочисленных предложений средств защиты от коронавируса, появившихся в соцсетях. Авторы объявлений предлагают, в частности, по завышенной цене маски – которые вдобавок не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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"Производителями таких масок зачастую являются лица, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие отношения к производству медицинской продукции", - цитирует Петренко "Интерфакс". Она подчеркнула, что поручение сотрудникам на местах дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Руководитель Следственного комитета также поручил подчиненным в регионах разобраться с распространителями ложной информации о ситуации с коронавирусом.

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