Россиянам разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Кто может рассчитывать на премию?

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплаты в нерабочие дни за период с 4 по 30 апреля.

Россияне на окладе получат обычную, не повышенную зарплату, так как рабочий период с 4 по 30 апреля не относится ни к выходным, ни праздничным дням.

"Оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере", - сообщили в Роструде.

Тем, кто работает сдельно, могут выплатить премию, которая определяется локальным нормативным актом работодателя, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин сначала объявил нерабочими днями период с 30 марта по 3 апреля, а затем продлил режим до 30 апреля. Эти меры должны помочь в борьбе с коронавирусом в нашей стране, снизить его распространение.

В Москве и большинстве регионов страны действует режим самоизоляции. Гражданам разрешено покидать дома только в случае крайне необходимости, это - получение экстренной медицинской помощи, поход в магазин или аптеку, выгул собаки в пределах 100 метров от дома, вынос мусора.

По данным на 7 апреля в России 7 497 случаев заболевания коронавирусом. 494 человека выздоровели, 58 умерли.

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