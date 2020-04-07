К Земле летит 4-километровый астероид

Представляет ли он опасность для нашей планеты?

В конце апреля к Земле приблизится астероид 1998 OR2. Его диаметр - порядка четырех километров. Небесное тело можно будет рассмотреть бинокль. По словам ученых, астероид не представляет опасности.

Так, он пролетит примерно в 16 раз дальше расстояния от Земли до Луны. "Это слишком далеко, чтобы попасть в гравитационное поле нашей планеты и притянуться к ней", - сообщил доцент физико-технического института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Дмитрий Ляшко.

По словам специалиста, гравитационное поле астероида никак не отразится на нашей планете, его диаметр слишком мал. Метеозависимые люди его не почувствуют, передает РИА Новости.

По данным NASA, ближе всего к нашей планете астероид приблизится 29 апреля .

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