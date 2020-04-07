"Был необычный звонок": Фадееву предложили работу в вузе

Продюсер обратился за советом к поклонникам

Продюсер Максим Фадеев находится в нерешительности. Ему предложили преподавать вокал в одном из столичных вузов. Он спросил своих подписчиков в Instagram, стоит ли принять предложение.

"Был необычный звонок, и мне предложили преподавать в одном из московских вузов, иметь свой класс по вокалу", - рассказал Фадеев на опубликованном видео.

Принять решение он пока не может. "У меня внутренняя неопределенность, но если я решусь, то уже летом буду набирать свой класс", - заявил продюсер. По словам знаменитости, учеба в его классе будет бесплатной.

Одна из подписчиц посоветовала Фадееву открыть свой университет, чтобы не зависеть ни от кого. "Кстати..? А может, и да?" - ответил ей продюсер.

- Лучше преподавайте в частном порядке, - советуют ему в соцсети. - Иначе потом опять от системы огребать придется.

- Это, конечно, хорошо - свой класс по вокалу, если это не будет отнимать много времени.

- Совет вам не нужен. Вы уже все решили сами! Преподавать!

- Максим, да! Ведь Ваше творчество особенное, и оно обязательно найдет продолжение в Ваших учениках.

- Надо делиться знаниями с молодым поколеньем.

Напомним, в октябре прошлого года Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла MALFA. Он объявил о переформатировании продюсерского центра.

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