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ЦБ предупреждает: мошенники активно используют тему коронавируса

15:54
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Эксперты напоминают правила общения с аферистами

Центробанк предупредил россиян о возросшей активности мошенников. Аферисты решили использовать тему коронавируса в своих схемах и буквально атакуют граждан соблазнительными предложениями.
Мошенники придумали хитрый способ кражи денег у россиян

Как отмечает в своем сообщении ЦБ, злоумышленники звонят под видом сотрудников банков. Клиентам обещают отсрочки по выплате кредитов, различные компенсации и пособия, возврат денег за авиабилеты, услуги по диагностике COVID-19. И все для того, чтобы выведать у жертв данные банковских карт или же заставить их самостоятельно перевести деньги на другой счет.

Еще один метод, которым пользуются злоумышленники – рассылка писем с заманчивыми предложениями и ссылками на фишинговые сайты. При этом дизайн этих ресурсов подделан под бренд и фирменный стиль таких организаций, как Минздрав, Роспотребнадзор или тот же Центробанк.

Регулятор напоминает, что правила поведения в таких ситуациях просты. Нельзя сообщать посторонним пароли и данные банковских карт. Также не следует вводить эту информацию на неизвестных сайтах, передает РИА Новости.

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