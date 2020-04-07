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Путин: пик эпидемии еще не пройден

16:27
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Надо избежать чужих ошибок, отметил президент

Президент России Владимир Путин намерен узнать мнения вирусологов, можно ли сократить режим нерабочих дней в стране, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Названы обесценившиеся из-за коронавируса профессии

В то же время глава государства отметил, что пик эпидемии еще не пройден. "Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, (избежать того, чтобы) не учиться на своих. Извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества", - приводит слова Путина "Интерфакс".

В конце прошлой недели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что режим вынужденных  мер будет отменен, как только угроза распространения COVID-19 будет сведена к минимуму. 

2 апреля глава государства подписал указ о расширении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Оплачиваемые выходные продлены до конца месяца.

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