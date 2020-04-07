Медики оценили последствия применения вакцины от коронавируса

Эксперты не ожидают непредсказуемых побочных действий

Меньшинство переболевших COVID-19 пациентов столкнутся с серьезными проблемами. Последствий стоит бояться лишь тем, у кого коронавирусная инфекция спровоцировала тяжелую пневмонию, а также пациентам, и без того страдающим хроническими заболеваниями легочной системы.

Такие люди, как правило, попадают под наблюдение врачей-пульмонологов, которые дают им особые рекомендации, подчеркнул доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.

"Можно что-то даже натренировать: им часто дают, например, надувать воздушные шарики. Естественно, придется беречься от других простуд, от гриппа. Есть препараты, которые помогают расширить бронхи. По сути, это медикаментозная терапия, которая мало чем отличается от аналогичной после пневмонии или гриппа", - рассказал Зверев.

Эксперты отмечают, что при тяжелой двусторонней пневмонии остаются рубцы, которые потом ослабляют дыхательные функции. У пациентов появляется сильная одышка. На какой-то период остается слабость - но потом люди восстанавливаются.

При этом специалисты отвергают возможность неожиданных последствий применения создаваемой сейчас вакцины против коронавируса. Они подчеркивают, что подходы в создании таких препаратов традиционны. Так что не следует ожидать каких-то серьезных осложнений при применении вакцины, приводит слова Зверева РИА Новости.

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