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Военные специалисты из России начали работать в Сербии

18:09
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Российские военные врачи также продолжают работу в Италии

Военные специалисты из России приступили к работе в Сербии. Проведена дезинфекция 10 медицинских объектов. Стартовал прием пациентов с признаками заражения коронавирусом, передает "ТВ Центр".

Сейчас в балканской республике работают 87 военных вирусологов и медиков других специальностей, переброшенных из России на прошлой неделе. 

Российские военные врачи продолжают работу и в Италии. В Бергамо проведена дезинфекция 36 лечебных учреждений с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Врачебно-сестринские бригады круглосуточно дежурят в полевом госпитале, развернутом в области Ломбардия.

В ходе селекторного совещания Сергей Шойгу сообщил, что на территории нашей страны к середине мая будет завершено строительство 16 военных госпиталей. Чтобы разгрузить стационары глава ведомства также поручил подготовить плавучий госпиталь для размещения неинфицированных больных. Это специализированное судно "Иртыш", которое рассчитано минимум на 450 пациентов. Также обсуждался весенний призыв на военную службу. В этот раз он пройдёт в особых условиях.

"Важно обеспечить качественное медосвидетельствование и психологический отбор новобранцев, отправка которых к местам проведения службы начнется после 20 мая. При этом подчеркну, что уточнение необходимых военно-учетных данных осуществляется сотрудниками военкоматов только в дистанционном режиме, по телефону", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

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