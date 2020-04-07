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Россия на третьем месте по тестам на коронавирус

17:53
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Опережают нашу страну только США и Германия

Наша страна находится на третьем месте в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус. Опережают Россию только США и Германия. Правда, если брать в процентном соотношении исходя из численности населения каждой страны, то у нас и в Штатах проверено одинаковое количество граждан - полпроцента, в ФРГ чуть более процента, передает "ТВ Центр".
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В абсолютных цифрах: в США, где проживает более 329 миллионов человек, на COVID-19 уже проверили свыше миллиона 700 тысяч граждан. 368 с половиной тысяч дали положительный результат. То есть каждый пятый протестированный. 

В Германии проверили более миллиона из 83-х с лишним миллионов граждан. Заболевших - порядка 103 тысяч. Это каждый 10-ый из тех, у кого брали тест. В России данный показатель - менее процента, и лишь каждый сотый из проверенных дал положительный результат. Из почти 147 миллионов россиян уже протестировали более 795 тысяч. Подтвердились около семи с половиной тысяч случаев заражения.  

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