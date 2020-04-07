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Ракова: Около 1700 москвичей лечатся от коронавируса дома

17:17
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Используются возможности телемедицины

В домашних условиях проходят лечение от коронавируса почти 1700 москвичей. Для контроля за их состоянием используются возможности телемедицины, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Ракова отметила, что далеко не у всех пациентов с COVID-19 болезнь протекает в тяжелой форме. "Им мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий. Сейчас уже 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке", - сообщила заммэра столицы журналистам.

Пациентам обеспечен круглосуточный доступ к медикам для консультаций. Ракова подчеркнула, что с  момента запуска проекта врачи провели уже более 7 тысяч подобных сеансов.

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