Ракова: Около 1700 москвичей лечатся от коронавируса дома

Используются возможности телемедицины

В домашних условиях проходят лечение от коронавируса почти 1700 москвичей. Для контроля за их состоянием используются возможности телемедицины, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что далеко не у всех пациентов с COVID-19 болезнь протекает в тяжелой форме. "Им мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий. Сейчас уже 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке", - сообщила заммэра столицы журналистам.

Пациентам обеспечен круглосуточный доступ к медикам для консультаций. Ракова подчеркнула, что с момента запуска проекта врачи провели уже более 7 тысяч подобных сеансов.

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