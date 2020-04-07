ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин задумался о сокращении выходных в апреле

17:57
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Глава государства обсудил этот вопрос с экспертами

Владимир Путин во вторник провёл совещание по ситуации с коронавирусом и мерам противодействия распространению инфекции, передает "ТВ Центр". В режиме видеоконференции на связь с резиденцией главы государства в Ново-Огарёве вышли мэр Москвы Сергей Собянин, члены правительства, руководители медицинских центров и научно-исследовательских институтов.

Кроме общей оценки ситуации, Владимир Путин предложил обсудить такие проблемы, как защита самих врачей от угрозы заражения, соразмерность применяемых мер безопасности реальным рискам, возможность сокращения периода нерабочих дней, а также перспективы создания вакцин и лечебных препаратов.

"Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих. Извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества. Знаю, что наши профильные ведомства совместно с учёными-вирусологами, фармацевтами, врачами - активно работают и над системой специальной профилактики, включая создание вакцин, а также эффективных методик лечения коронавирусной инфекции и её осложнений. Хотел бы сегодня, уважаемые друзья, услышать по этому вопросу тоже ваше мнение и ваши оценки перспектив создания соответствующих препаратов", - отметил  Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин провел телемост с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией
Владимир Путин провел телемост с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусной инфекцией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.