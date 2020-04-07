Путин задумался о сокращении выходных в апреле

Глава государства обсудил этот вопрос с экспертами

Владимир Путин во вторник провёл совещание по ситуации с коронавирусом и мерам противодействия распространению инфекции, передает "ТВ Центр". В режиме видеоконференции на связь с резиденцией главы государства в Ново-Огарёве вышли мэр Москвы Сергей Собянин, члены правительства, руководители медицинских центров и научно-исследовательских институтов.

Кроме общей оценки ситуации, Владимир Путин предложил обсудить такие проблемы, как защита самих врачей от угрозы заражения, соразмерность применяемых мер безопасности реальным рискам, возможность сокращения периода нерабочих дней, а также перспективы создания вакцин и лечебных препаратов.

"Вновь отмечу, что пик эпидемии ещё не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих. Извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества. Знаю, что наши профильные ведомства совместно с учёными-вирусологами, фармацевтами, врачами - активно работают и над системой специальной профилактики, включая создание вакцин, а также эффективных методик лечения коронавирусной инфекции и её осложнений. Хотел бы сегодня, уважаемые друзья, услышать по этому вопросу тоже ваше мнение и ваши оценки перспектив создания соответствующих препаратов", - отметил Путин.

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