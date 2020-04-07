СК возбудил дело против автора фейка о российском происхождении COVID-19

Блогеру грозит, как минимум, крупный штраф

Автор фейковой новости о российском происхождении коронавируса стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом России. Ему грозит, как минимум, крупный штраф.

Ранее сообщалось, что один из пользователей Twitter разместил в микроблоге видеоролик, в котором утверждал, что коронавирус COVID-19 якобы был создан в государственном научном центре "Вектор". И, якобы, с помощью взрыва инфекцию умышленно распространили на территории России и Китая.

"В Главном следственном управлении СК РФ по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК Российской Федерации - "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Это уже не первый случай, когда распространители фейков о ситуации с коронавирусом в России понесли наказание. Так, жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей, а жительнице Перми пришлось расстаться с большей суммой – 40 тысяч.

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