Число умерших от COVID-19 в США превысило 11 тысяч

Самая тяжелая ситуация в Нью-Йорке

Университет Джонса Хопкинса, сводящий статистику по коронавирусу в США на основании информации от федеральных и местных властей, опубликовал новые данные. По состоянию на 10 часов утра по местному времени (это 17:00 по Москве), в Соединенных Штатах от COVID-19 скончались 11 тысяч восемь человек.

По информации университета, выздоровели от коронавируса около 20 тысяч американцев. А общее число подтвержденных случаев заражения достигло 368 тысяч.

Самая тяжелая ситуация все так же в Нью-Йорке. Число жертв там приблизилось к 5 тысячам. Власти заговорили об организации захоронений в братских могилах.

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