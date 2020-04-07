ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число умерших от COVID-19 в США превысило 11 тысяч

17:57
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Самая тяжелая ситуация в Нью-Йорке

Университет Джонса Хопкинса, сводящий статистику по коронавирусу в США на основании информации от федеральных и местных властей, опубликовал новые данные.  По состоянию на 10 часов утра по местному времени (это 17:00 по Москве), в Соединенных Штатах от COVID-19 скончались 11 тысяч восемь человек.
Путин пожелал Джонсону победить коронавирус

По информации университета, выздоровели от коронавируса около 20 тысяч американцев. А общее число подтвержденных случаев заражения достигло 368 тысяч.

Самая тяжелая ситуация все так же в Нью-Йорке. Число жертв там приблизилось к 5 тысячам. Власти заговорили об организации захоронений в братских могилах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19 в США
Эпидемия CoVID-19 в США
Эпидемия CoVID-19 в США
Эпидемия CoVID-19 в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.