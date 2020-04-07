Путин пошутил про "всю страну вирусологов" (видео)

Сейчас важно мнение истинных специалистов

Президент Владимир Путин в ходе совещания, посвященному борьбе с COVID-19, пошутил, что все жители страны в нынейшней ситуации уже стали экспертами в области вирусологии.

"Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали, вся страна – вирусологи", — сказал российский лидер. В то же время Путин указал, что сейчас крайне важно мнение истинных специалистов.

В ходе совещания Путин также заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пока не пройден. По словам президента, стране в этой ситуации крайне важно учиться на чужих ошибках, а не на своих.

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