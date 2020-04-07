ФАС опровергла информацию о росте цен на продукты

Повышение не было согласовано со службой

Федеральная антимонопольная служба не согласовывала повышения цен на продукты в России с производителями и поставщиками. Информация не соответствует действительности, заявили в ФАС.

Днем ранее исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков заявил, что предложения поставщиков товаров о постепенном росте цен в два этапа прошли проверку ФАС. Востриков заверял, что выросшие цены нельзя оценить как спекулятивные.

Однако 7 апреля в службе сообщили, что проверят производителей и поставщиков, которые заявили о готовящемся повышении стоимости продовольственных товаров – в частности, хлеба, консервов и чая. В их действиях усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"