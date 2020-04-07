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ФАС опровергла информацию о росте цен на продукты

18:24
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Повышение не было согласовано со службой

Федеральная антимонопольная служба не согласовывала повышения цен на продукты в России с производителями и поставщиками. Информация не соответствует действительности, заявили в ФАС.
ФАС выявила признаки сговора на рынке гречки

Днем ранее исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков заявил, что предложения поставщиков товаров о постепенном росте цен в два этапа прошли проверку ФАС. Востриков заверял, что выросшие цены нельзя оценить как спекулятивные.

Однако 7 апреля в службе сообщили, что проверят производителей и поставщиков, которые заявили о готовящемся повышении стоимости продовольственных товаров – в частности, хлеба, консервов и чая. В их действиях усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства, пишут "Известия".

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