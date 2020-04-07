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Путину доложили о готовности российской системы тестов на коронавирус

18:55
  • вторник
  • 07 апреля 2020

А в мае начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19

Государственный научный центр "Вектор" ожидает регистрации тест-системы, определяющей иммунитет к COVID-19, 10 апреля. Директор центра Ринат Максютов доложил об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждали развитие ситуации с коронавирусной инфекцией и меры по ее профилактике.
Россия на третьем месте по тестам на коронавирус

"Мы рассчитываем, что 10 апреля данная тест-система будет зарегистрирована, а уже 13 апреля мы проведем первую поставку серий наборов реагентов на 20 тыс. определений в регионы", - сообщил Максютов.

Директор "Вектора" также отметил, что есть сдвиги и в разработке вакцины от COVID-19. Ученые ожидают разрешения Минздрава, чтобы начать первую фазу клинических исследований уже в мае. По словам Максютова, которые приводит ТАСС, уже набрана группа добровольцев.

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