Путину доложили о готовности российской системы тестов на коронавирус

А в мае начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19

Государственный научный центр "Вектор" ожидает регистрации тест-системы, определяющей иммунитет к COVID-19, 10 апреля. Директор центра Ринат Максютов доложил об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждали развитие ситуации с коронавирусной инфекцией и меры по ее профилактике.

"Мы рассчитываем, что 10 апреля данная тест-система будет зарегистрирована, а уже 13 апреля мы проведем первую поставку серий наборов реагентов на 20 тыс. определений в регионы", - сообщил Максютов.

Директор "Вектора" также отметил, что есть сдвиги и в разработке вакцины от COVID-19. Ученые ожидают разрешения Минздрава, чтобы начать первую фазу клинических исследований уже в мае. По словам Максютова, которые приводит ТАСС, уже набрана группа добровольцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"