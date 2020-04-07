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РЖД дистанционно оформит возврат билетов на отмененные из-за коронавируса поезда

19:28
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Деньги вернут в полном объеме

Россияне смогут дистанционно оформить возврат билетов на поезда, отмененные из-за ситуации с коронавирусом.  Возврат средств за неиспользованные проездные документы на поезда с отправлением с 1 апреля по 1 июня осуществляется в полном объеме - без дополнительных сборов и плат, напомнили в РЖД.
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Оформить возврат можно, обратившись в единый информационно-сервисный центр РЖД по телефону 8-800-775-00-00. Как отмечается в пресс-релизе холдинга, оператор зафиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки.

Тот же оператор согласует с пассажиром кассу, в которой, при наличии оригинала проездного документа, гражданин сможет – уже лично - вернуть денежные средства. Это можно сделать  течение 180 дней с даты обращения.  А электронные билеты пассажирам придется возвращать самостоятельно – как скакзано в пресс-релизе, с использованием тех веб-ресурсов, на которых проездные документы были оформлены.

В РЖД напомнили, что на официальном сайте компании появился специальный раздел. Там можно ознакомиться со списком всех отмененных из-за ситуации с коронавирусом поездов.

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