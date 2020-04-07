Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Специалисты оценили ситуацию с коронавирусом

Владимир Путин во вторник провёл совещание по ситуации с коронавирусом и мерам противодействия распространению инфекции. В режиме видеоконференции на связь с резиденцией главы государства вышли мэр Москвы Сергей Собянин, члены правительства, руководители медицинских центров и научно-исследовательских институтов. Специалисты оценили ситуацию, дали прогнозы, а также обменялись мнениями по таким вопросам, как сроки создания новой вакцины и возможность сокращения периода нерабочих дней.

Режим видеоконференции. Владимир Путин. Ведущие вирусологи страны. И члены рабочей группы по противодействию коронавирусной инфекции, среди которых Сергей Собянин. Президент подчеркивает: пик эпидемии еще не пройден. Это нужно учитывать. В то же время нельзя забывать и об экономике. Оттого так важно услышать мнение специалистов. Можно ли сократить режим нерабочих дней в стране?

"Мы теперь все вирусологи, по-моему, стали, вся страна - вирусологи, но мнение истинных специалистов крайне важно. Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества. Вновь обращу внимание: все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное - это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности. Насколько правильно мы действуем, с точки зрения организации режима вынужденных нерабочих дней, хотелось бы тоже услышать мнение наших коллег", - отметил Путин.

Вирусологи единодушны. Инфекция пока не отступает. Работу по профилактике нужно продолжить, несмотря на то, что ее результаты будут видны позже, передает "ТВ Центр".

"То, что было сделано с конца марта - объявление так называемых каникул, хотя мы все прекрасно понимаем: это именно стадия ограничения контактов - а это важнейшее условие для разрыва эпидцепочек и эпидпроцесса, - она даёт себя знать. И, несмотря на то, что у нас продолжается рост заболеваемости внутренний - мы его наблюдаем, фиксируем, - но вот результат, учитывая инкубационный период, результат вот этих ограничений - мы будем наблюдать через неделю. Оно будет заметно: снижение заболеваемости или дальнейший рост", - рассказал директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

"Этот срок, который определен до конца апреля, вынужденных отпусков, так скажем, как вы думаете, он может быть сокращен, или пока об этом рано говорить?" – задал вопрос Путин.

"Я думаю, Владимир Владимирович, к этому вопросу мы можем вернуться через неделю, когда пройдет инкубационный период после разобщения, и тогда будет понятно, какие тренды, тенденции в заболеваемости", - сказал Кутырев.

Проректор медицинского университета имени Сеченова подтверждает: самоизоляция крайне важна сейчас и в ближайшем будущем.

Особая забота и защита нужна тем, кто на передовой. Врачам. Они в постоянном контакте с инфицированными. Они - группа риска. Что предпринимается, спрашивает Путин. С защитными масками, отвечает министр промышленности, проблемы нет. Налажено собственное производство. Идут закупки из Китая. Но есть другая проблема.

"Вы и сегодня, Владимир Владимирович, обратили внимание в части защитных костюмов. Это действительно большой дефицит. И на сегодняшний день производилось буквально не больше 6 тысяч именно медицинских костюмов. У нас есть понимание, как расширить эти возможности до 25 тысяч, больше, к сожалению, у нас нет собственного материала. Это два предприятия, кто из гранул делает эти нетканые материалы, притом, что мы рассчитываем на то, что это будет всё отдаваться на медицинские защитные средства в ущерб для других отраслей промышленности и других отраслей экономики", - отметил Денис Мантуров.

Вы сказали, что в ущерб другим отраслям экономики на медицинские цели готовы отдавать эти материалы, ткани и так далее. Но в данном случае медицина – это не отрасль экономики, нет ничего важнее для нас, чем жизнь людей. Поэтому давайте к этому так и будем относиться", - указал Путин.

Поручение от президента - необходимо проанализировать, какие российские предприятия можно перепрофилировать под выпуск медицинских изделий. Минпромторг готов нарастить производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Что касается тестов на коронавирус, здесь настоящий прорыв. Новосибирский центр "Вектор" представил экспресс-систему. Достаточно взять кровь из пальца - и через 2 часа можно получить результат. Силы вирусологов брошены и на создание вакцины от COVID-19. Российские ученые сейчас проверяют свои разработки на животных. А вот в США, где ситуация критическая, от этого этапа отказались. И сразу перешли к испытаниям на людях.

В завершение глава государства отметил: все экспертные мнения, прозвучавшие в ходе видеоконференции, обязательно будут учтены.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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