США пытаются присвоить Луну

В чем смысл указа Трампа?

США в разгар всемирной борьбы с пандемией решили заняться переделом космоса. Вашингтон хочет присвоить Луну, а в перспективе и другие небесные тела. Это следует из указа, подписанного Дональдом Трампом. В документе говорится о праве американских компаний на разработку лунных ресурсов. Отдельно подчеркнуто, что Соединенные Штаты не признают Соглашение государств ООН от 1979-го года, по которому исследование спутника Земли является достоянием всего человечества.

Лунная война с космическими державами или битва за внутреннего избирателя? Пока планета сражается с коронавирусом, а в США ситуация с его распространением приближается к катастрофической, Дональд Трамп решил выйти на новую орбиту и выступил с амбициями галактического масштаба: Вашингтон имеет право на Луну. Американский президент подписал указ. За относительно мирным заголовком и обтекаемыми фразами про поддержку международных усилий в использовании космических ресурсов скрываются вполне четкие намерения монополизировать единственный естественный спутник Земли и не только его, передает "ТВ Центр".

"У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством. Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния", - говорится в распоряжении.

В отличие от Соединенных Штатов, в Организации ООН еще в 1979-м году решили: исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран. Была обнародована соответствующая резолюция. Документ подписали и ратифицировали два десятка государств. Правда, космическими державами назвать их сложно. И вот теперь Дональд Трамп откровенно говорит: Вашингтон намерен не просто не уважать международное право, но и будет целенаправленно его саботировать.

В Кремле намерены изучить юридическую правомерность подобных заявлений. В Роскосмосе напрямую назвали указ Трамп о праве США добывать ресурсы на Луне попыткой захвата.

Дотянуться до Луны и достать ее с неба исключительно для американцев - это не только очередной громкий проект Дональда Трампа. После того как СССР первым отправил на орбиту искусственный спутник Земли, собаку Лайку и космонавта Юрия Гагарина, США пытались найти достойный ответ. Покорить Луну, а не просто высадиться на ней и немного прогуляться по поверхности стало практически национальной идеей. Весьма дорогостоящей и с сомнительным КПД. Американская космическая программа "Аполлон", в рамках которой астронавты летали к естественному спутнику Земли, была свернута. Вопрос ее возрождения периодически поднимали разные президенты. Но именно Трамп решил сделать возвращение и постоянное присутствие человека на Луне частью своей избирательной программы. И приказал отправить туда астронавтов любой ценой до 2024-го года.

Мировое сообщество по поводу попыток американского президента захватить Луну пока отмалчивается. Впрочем, как и во многих других случаях, когда Вашингтон забывал про международное право.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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