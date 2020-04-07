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Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

19:58
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Размер пособия – 5 тысяч рублей

Российским семьям с детьми назначены дополнительные выплаты. Указ о дополнительных мерах социальной поддержки подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Как отмечено в указе, ежемесячные выплаты осуществляются на каждого ребенка в возрасте до трех лет, имеющего российское гражданство. Подчеркивается, что эти суммы не учитываются в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной поддержки.

"Произвести в апреле - июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5 000 рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года", - сказано в подписанном президентом документе. Обратиться за назначением пособия россияне смогут до октября 2020 года.

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