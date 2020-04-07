Подразделения ВС России приведены в 48-часовую готовность

Силы РХБЗ не допустят биологического заражения

Более 170 подразделений для ликвидации биологического заражения насчитываются в российской армии. Все они находятся в состоянии 48-часовой готовности, доложил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В настоящее время в составе вооруженных сил содержится в 48-часовой готовности 172 подразделения для ликвидации биологического заражения, шесть мобильных лабораторий для выявления заражений, более 1000 единиц специальной техники для проведения дезинфекции", - сказал Кириллов во время селекторного совещания в Минобороны.

По данным оперативного штаба по состоянию на 7 апреля в России зарегистрировано 7 497 зараженных коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве – 5 181 человек. Выздоровели 494 пациента, умерли 58, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"