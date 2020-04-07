Зеленский вспомнил заповедь о любви к ближнему

Президент Украины призвал сограждан беречь здоровье

Владимир Зеленский призвал украинцев любить ближнего – и проявлять эту любовь в условиях пандемии коронавируса, сидя дома. По словам президента Украины, так можно сберечь здоровье не только свое, но и близких.

"Я очень прошу вспомнить божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса - наилучшее проявление такой любви - не создавать ближнему опасность здоровью и жизни", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены презентовать проект "Пасха дома". По словам Зеленского, государство сделает все, чтобы пасхальные богослужения транслировались по телевизору – ради безопасности украинцев. Украинский лидер выразил надежду, что главы всех церквей максимально поспособствуют такому решению.

По данным украинского Минздрава, число инфицированных коронавирусом в стране за сутки увеличилось до 1462. Умерли 45 человек, 28 выздоровели. Карантинные меры власти Незалежной ужесточили. Запрещено собираться группами более 2 человек, гулять в парках, посещать спортивные и детские площадки. Выходить на улицу украинцы должны только с удостоверениями личности.

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