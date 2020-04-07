Во Франции число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч

COVID-19 диагностирован у 30 тысяч пациентов

Более 7 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях французских больниц. Всего зараженных коронавирусом госпитализировано 30 тысяч. Число умерших от COVID-19 во Франции превысило 10 тысяч.

Власти Франции с 17 марта ввели строгие ограничения на передвижения людей. Нарушителям ограничений грозит крупный штраф. Из-за пандемии в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.

"В больницах скончались 7091 человек", - сообщил на брифинге глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. По его данным, еще 3237 человек умерли с начала эпидемии в домах престарелых.

Таким образом, общее число умерших во Франции, по данным Саломона, составило 10328. В то же время, более 19 337 тысяч человек выздоровели и выписаны из госпиталей.

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