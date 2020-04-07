ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Франции число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч

21:30
  • вторник
  • 07 апреля 2020

COVID-19 диагностирован у 30 тысяч пациентов

Более 7 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях французских больниц. Всего зараженных коронавирусом госпитализировано 30 тысяч. Число умерших от COVID-19 во Франции превысило 10 тысяч.
США перехватили изготовленные по заказу Франции медицинские маски

Власти Франции с 17 марта ввели строгие ограничения на передвижения людей. Нарушителям ограничений грозит крупный штраф. Из-за пандемии в стране закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.

"В больницах скончались 7091 человек", - сообщил на брифинге глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон. По его данным, еще 3237 человек умерли с начала эпидемии в домах престарелых.

Таким образом, общее число умерших во Франции, по данным Саломона, составило 10328. В то же время, более 19 337 тысяч человек выздоровели и выписаны из госпиталей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия CoVID-19 во Франции
Эпидемия CoVID-19 во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.