Самоизолированных россиян предупредили о психологическом выгорании

Скворцова предостерегла граждан от нарушения режима

Россиян, соблюдающих объявленный из-за коронавируса режим самоизоляции, предупредили об опасности психологического выгорания. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова пояснила, что такое состояние возникает у людей, находящихся в "монотонной ситуации".

"Обычно на третьей неделе возникает у любого человека психологическое выгорание в случае попадания в какую-то монотонную ситуацию. Надо не допустить, чтобы какие-то психологические нюансы, которые каждый может почувствовать при самоизоляции, не привели к нарушению режима и преждевременному выходу на улицу", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".

По последним данным, в мире зафиксировано 1 миллион 280 тысяч зараженных коронавирусом. Скончались, по подсчетам ВОЗ, 72 тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"