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Самоизолированных россиян предупредили о психологическом выгорании

21:48
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Скворцова предостерегла граждан от нарушения режима

Россиян, соблюдающих объявленный из-за коронавируса режим самоизоляции, предупредили об опасности психологического выгорания. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова пояснила, что такое состояние возникает у людей, находящихся в "монотонной ситуации".
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"Обычно на третьей неделе возникает у любого человека психологическое выгорание в случае попадания в какую-то монотонную ситуацию. Надо не допустить, чтобы какие-то психологические нюансы, которые каждый может почувствовать при самоизоляции, не привели к нарушению режима и преждевременному выходу на улицу", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".

По последним данным, в мире зафиксировано 1 миллион 280 тысяч зараженных коронавирусом. Скончались, по подсчетам ВОЗ, 72 тысячи человек.

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