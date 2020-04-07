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Названы сроки спада эпидемии коронавируса в России

22:06
  • вторник
  • 07 апреля 2020

Через две недели ожидается "выход на плато"

Распространение коронавирусной инфекции в России выйдет на плато через 10-14 дней, считает Вероника Скворцова. Глава Федерального медико-биологического агентства пояснила: это означает выход на уровень, когда инфицирование будет стабильным, без резких скачков.
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"После этого мы продержимся некоторое время и пойдем в обратную сторону", - заявила руководитель  ФМБА  в интервью телеканалу "Россия 24". "На плато мы будем до первой декады июня - до середины июня предположительно. В том случае, если у нас не изменится сценарий развития процесса", - добавила Скворцова. И только после середины июня, по словам главы агентства, эпидемия пойдет на спад.

Скворцова уверена, что ситуация с коронавирусом в России развивается по одному из самых благоприятных сценариев. Объясняется это тем, что Москва предприняла опережающие меры, включая самоизоляцию граждан.

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