Посткоронавирусная реальность: каким будет мир после пандемии

Эксперт Алексей Маслов уверен, что североатлантическую глобализацию ждет крах

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили последствия пандемии коронавируса для мировой экономики и политик. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

"Посткоронавирусный мир – это мир смены геополитической парадигмы. Если раньше мы видели глобальное противостояние США и Китая – разные модели, разные подходы, разные даже экономические концепции - то сейчас выглядит предпочтительнее Китай. Но США нельзя списывать со счетов, потому что финансовые потоки до сих пор в руках США. Та глобализация североатлантическая, та глобализация, которую США постоянно предлагали, очевидно, в чистом видео существовать больше не будет", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маслова смотрите в видео.

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