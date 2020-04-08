Опубликовано видео последствий взрыва дома в Нижегородской области

В результате ЧП один человек погиб

В селе Филинское Нижегородской области в жилом двухэтажном доме взорвался газовый баллон. "ТВ Центр" публикует видео с места ЧП. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий. Один человек погиб. Трое госпитализированы.

По последним данным, мужчина, которого извлекли из-под завалов остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Ещё троим пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. Жителей дома эвакуировали.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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